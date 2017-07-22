Активістка Femen може "сісти" на п'ять років за акцію на зустрічі Лукашенка і Порошенка

Нацполіція порушила кримінальне провадження щодо активістки руху Femen Анжеліни Діаш, яка оголила груди під час підписання українсько-білоруських міжурядових документів в Адміністрації Президента України в присутності Петра Порошенка і Олександра Лукашенка.

Діаш інкримінують ч. 3 ст 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене раніше судимою за хуліганство або поєднане з опором, карається в'язницею на строк від двох до п'яти років), повідомив її адвокат Ярослав Яценко у Facebook.

Діаш ніч провела в ізоляторі тимчасового тримання, у суботу Печерський районний суд може обрати їй запобіжний захід

Нагадаємо, що Діаш оголила свої груди на церемонії підписання офіційних документів між Білоруссю і Україною за участю президентів Олександра Лукашенка і Петра Порошенка.