НОВИНИНацполіція порушила кримінальне провадження щодо активістки руху Femen Анжеліни Діаш, яка оголила груди під час підписання українсько-білоруських міжурядових документів в Адміністрації Президента України в присутності Петра Порошенка і Олександра Лукашенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Активістка Femen може "сісти" на п'ять років за акцію на зустрічі Лукашенка і Порошенка
Діаш провела ніч в ізоляторі тимчасового тримання
Анжеліна Діаш. Фото: femen.org
Діаш інкримінують ч. 3 ст 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене раніше судимою за хуліганство або поєднане з опором, карається в'язницею на строк від двох до п'яти років), повідомив її адвокат Ярослав Яценко у Facebook.
Діаш ніч провела в ізоляторі тимчасового тримання, у суботу Печерський районний суд може обрати їй запобіжний захід
Нагадаємо, що Діаш оголила свої груди на церемонії підписання офіційних документів між Білоруссю і Україною за участю президентів Олександра Лукашенка і Петра Порошенка.
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22 07 2017 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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