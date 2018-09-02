Активістка Femen роздяглася для Порошенка на Віденському балі
Про це повідомляється на сторінці Femen у Facebook.
Активістка вийшла на червону доріжку і оголила груди з написом: "Poroshenko, get the fuck out of the Ball!".
"Українська секстремістка Аліса Виноградова з червоної доріжки звернулася до аристократичної публіки з пропозицією вигнати на х&й з балу українського шоколадного барона", - йдеться у повідомленні.
У Femen зазначили, що метою акції було сповістити спільноту про недопустимість присутності на аристократичному рауті "примітивного бариги і казнокрада Порошенка".
Активістку затримали правоохоронці.
Нагадаємо, 14 листопада минулого року учасниці FEMEN підпалили біля головного магазину Roshen у Вінниці декорацію у вигляді трамвая.
Пізніше того ж дня з'явилася інформація, що у столиці троє невідомих чоловіків викрали активістку FEMEN.
Згодом Вінницька поліція повідомила про затримання у Києві активістки FEMEN Аліси Виноградової.
16 листопада суд у Вінниці обрав Виноградовій запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який минув у середині січня.
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