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Активістка Femen вибігла до президента Чехії з вигуком "Земан - путінська повія", - ВІДЕО

Така ж фраза у неї була написана на грудях
У Чехії активістка руху Femen кинулася до чинного президента країни Мілоша Земана, коли той прийшов до виборчої дільниці для голосування на виборах глави держави.
Активістка Femen вибігла до президента Чехії з вигуком "Земан - путінська повія", - ВІДЕО Фото: idnes.cz

Активістка була у натовпі журналістів, а коли Земан зайшов до дільниці - вибігла вперед та скинула з себе сорочку. Жінка кричала "Земан - путінська повія", те саме було написано на її грудях, повідомляє чеське видання Idnes.

Охорона президента відштовхнула її та утримувала, у той час як Земана вивели з приміщення.

"Як бачите, моя охорона працює дуже добре", - прокоментував згодом цей інцидент Земан.

Нагадаємо, що 12 січня Чехія обирає президента. Ним може залишитися чинний глава держави Мілош Земан, утім, існує вірогідність, що найвищій пост у державі обійме хтось інший. З-поміж усіх кандидатів найбільше шансів має Їржі Драгош — колишній очільник Академії наук Чехії. 

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

Зазначимо, заява Мілоша Земана про необхідність "купити" згоду Києва на анексію Криму не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання Мілоша Земана. У МЗС підкреслили, що Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою.

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