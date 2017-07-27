Активістка FEMEN залізла на пам'ятник Володимиру під час хресного ходу УПЦ МП
У коментарі до своєї акції під час хресного ходу УПЦ МП рух пояснив, що таким чином активістка Анна Алляйн висловила протест, а жест символізує розп'яття.
Про це сказано в повідомленні FEMEN.
"Процесія Московського Патріархату по вулицях Києва є тихим маршем кремлівського агресора, після чого можуть з'явитися важкі броньовані танки", - сказано на сторінці організації.
В результаті Алляйн затримали поліцейські і доставили в Шевченківське відділення. Адвокат руху Ярослав Яценко повідомив , що на неї склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство. Суд у цій справі призначили на 28 липня.
Нагадаємо, на церемонії підписання офіційних документів між Україною і Білоруссю президентами Петром Порошенком та Олександром Лукашенком, активістка FEMEN оголила груди, скандуючи при цьому гасло "Живе Білорусь". Згодом дівчину затримали.
Нацполіція порушила кримінальне провадження щодо активістки руху Femen Анжеліни Діаш.
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