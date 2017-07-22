Активістку FEMEN Діаш звільнили під особисте зобов’язання

Сама ж дівчина заявила, що винною себе не вважає

Активістці FEMEN Анжеліні Діаш, яка напередодні перервала зустріч президентів Білорусі та України в Києві, обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Таке рішення ухвалив Печерський районний суд, задовільнивши таким чином клопотання прокурора Валентина Наумовича, повідомляє "Громадське".

Крім того за рішенням суду їй необхідно здати паспорти для виїзду за кордон і не відлучатися без дозволу слідчого з міста проживання.

Сама ж дівчина заявила, що винною себе не вважає.

"Цією акцією протесту я хотіла показати, що країна, яка є демократичною, в якій люди помирали за демократичні свободи не повинна приймати так вільно диктатора Лукашенка. Білорусь – це країна, яка після Радянського Союзу проживає у диктатурі Лукашенка. Це країна, яка не має демократичних свобод. Це є мертва країна, тому я скандувала "Живе Білорусь", – сказала вона в коментарі ЗМІ.

На запитання, чи часто вона бувала в Білорусі, дівчина відповіла: "Я була в Білорусі, в Гомелі. Я на власні очі бачила, що там було".

Нагадаємо, на церемонії підписання офіційних документів між Україною і Білоруссю президентами Петром Порошенком та Олександром Лукашенком, активістка FEMEN оголила груди, скандуючи при цьому гасло "Живе Білорусь". Згодом дівчину затримали.

Нацполіція порушила кримінальне провадження щодо активістки руху Femen Анжеліни Діаш.