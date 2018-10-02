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Активістку Femen, яка оголила груди на Віденському балу, провів посол Росії, - Геращенко

Жінка роздяглася на червоній доріжці, протестуючи проти приїзду на бал Петра Порошенка
Активістку Femen, яка роздяглася на Віденському балу в знак протесту проти приїзду туди Президента України Петра Порошенка, помітили на заході разом з послом Росії в Австрії Дмитром Любінським.
Активістку Femen, яка оголила груди на Віденському балу, провів посол Росії, - Геращенко

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.

"Що стосується балу, то президент України там був єдиним запрошеним іноземним президентом. Був з дружиною, гідно представляли Україну. А ось посол РФ прийшов на бал ... з голою фемендівкою, як пишуть австрійські ЗМІ. У російських топ-чиновників це щось ментальне і вікове, схоже, як тільки досягли певного віку і статусу, то на бал або на яхту - не з дружиною, а з ескортом. Скріпи, вони такі скріпи", - написала Геращенко.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що активісткою руху Femen, яка оголила груди на червоній доріжці Віденського балу в столиці Австрії, є Аліса Виноградова.

Нагадаємо, Порошенко взяв участь у Віденському балу 9 лютого. Президента України особисто запросив Ван дер Беллен. Активістка Femen атакувала оголеним тілом президента України Петра Порошенка під час його візиту на Віденський бал в Австрії.
 

 

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10 02 2018 17:25
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