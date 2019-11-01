Активісту Михайлику дістали кулю з легень

Керівнику міського осередку політичної партії "Сила людей" Олегу Михайлику, на якого у вересні 2018 року вчинили замах, зробили операцію та дістали кулю з легень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, однак відомство не називає імені активіста.

Та речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив "Українській правді", що йдеться про Михайлика.

Зазначається, що національна поліція скерувала до ГПУ документи, необхідні для збереження речового доказу (кулі – ред.) під час операції одеському активісту в Німеччині.

"Задля збереження речового доказу поліцейські отримали рішення суду щодо вилучення кулі та необхідної медичної документації компетентними органами Німеччини, 11 січня, за інформацією іноземних колег, операцію проведено, кулю – вилучено", - повідомили правоохоронці.

Нацполіція підготувала пакет документів, необхідний для збереження кулі.

Наразі всі матеріали отримані компетентними органами Німеччини.

Нагадаємо, що на Михайлика вчинили замах 22 вересня 2018 року, у нього вистрелили в центрі Одеси біля перехрестя вулиць Єврейської та Осипова – неподалік будинку, де він мешкає, та за кілька десятків метрів від будівлі Головного управління Нацполіції Одеської області.

Куля протаранила наскрізь ліву руку та груди жертви, застрягши в лівій легені, не влучивши в серце.