Активісти "Авто Євро Сили" перекрили вулицю біля Верховної Ради, - ФОТО ВІДЕО Вулиця Грушевського в Києві перекрита активістами "АвтоЄвроСили", які вимагають відставки глави "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка

Кілька десятків автомобілів на єврономерах зранку 3 квітня 2018 року приїхали під Верховну Раду та перекрили в’їзд до неї.

На думку протестувальників, Михайло Ноняк "кришує" нелегальних перевізників, а також тих, хто допускає перевантаження фур. Очолювана ним "Укртрансбезпека" недостатньо контролює завантаженість автомобілів. А саме перевантажені вантажівки псують українські дороги. Активісти перекрили дорогу депутатським автомобілям, скандуючи: "нема доріг – ходіть пішки".

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