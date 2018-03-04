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Активісти "Авто Євро Сили" перекрили вулицю біля Верховної Ради, - ФОТО ВІДЕО

Вулиця Грушевського в Києві перекрита активістами "АвтоЄвроСили", які вимагають відставки глави "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка
Кілька десятків автомобілів на єврономерах зранку 3 квітня 2018 року приїхали під Верховну Раду та перекрили в’їзд до неї.
Активісти "Авто Євро Сили" перекрили вулицю біля Верховної Ради, - ФОТО ВІДЕО

На думку протестувальників, Михайло Ноняк "кришує" нелегальних перевізників, а також тих, хто допускає перевантаження фур. Очолювана ним "Укртрансбезпека" недостатньо контролює завантаженість автомобілів. А саме перевантажені вантажівки псують українські дороги.

Активісти перекрили дорогу депутатським автомобілям, скандуючи: "нема доріг – ходіть пішки".

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03 04 2018 11:40
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