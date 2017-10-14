Активісти "Автономного опору" повідомили, що поліція підкинула їм зброю

Окрім того, представників організації не пустили на марш УПА

Активісти лівої організації "Автономний опір" повідомили, що представники поліції та ультраправих організацій не пустили їх на марш УПА і підкинули зброю.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на одного із активістів Сергія Большакова.

За його словами, слідчі, які прибули у двір будинку, де активісти заблоковані, знайшли в одному з кутів будинку сумку, в який лежав "пістолет невідомого характеру".



Фото: Євген Васильєв

Большаков переконаний, що зброю їм підкинули. За його словами, після того, як їх заблокували, один зі слідчих одразу пішов у той кут, де була знайдена зброя.

"Не вдалось підкинути на обшуках, вони це зробили зараз", – наголосив він.

Як повідомив Большаков, зараз правоохоронці готуються відвезти активістів до відділку. За його словами, заблоковані близько 30 людей.

Раніше активісти "Автономного опору" повідомили, що представники поліції та ультраправих організацій не пустили їх на марш УПА.

"Близько 150 ультраправих тітушок Авакова вирішили не пустити нас на Марш УПА з нашого магазину. Ми вже хотіли виходити і прямувати до пам. Чорновола на 18-00. По дорозі на виході з брами зустріли наряд поліції, які почали нас блокувати, тому що вони побачили як йде до нас натовп озброєних тітушок. Далі нас завели за браму у двір, почались, так звані, поверхневі огляди з боку поліціантів. Наразі ми всі у дворі", – розповів Сергій Большаков.

Інший активіст руху Артем Артеменко повідомив, що на офіс АО напали члени націоналістичних організацій.

Вранці 12 жовтня у Львові працівники СБУ провели обшуки у помешканнях і затримали 7 учасників організації лівих націоналістів "Автономний опір". Їх підозрюють у підготовці державного перевороту.

Після дня допитів у Львівському міському управлінні поліції, усіх відпустили, але вручили повістки на подальші допити. Серед затриманих – учасники кримського Євромайдану Максим Осадчук та Денис Мацола.

Нагадаємо, в Києві організації "Правий сектор", ВО "Свобода" та "Національний корпус" проводять спільний марш до свята Покрови 14 жовтня, а також до 75-річчя Української повстанської армії. Хода розпочалася від парку Шевченка. Звідси учасники йдуть маршем через Європейську площу на Майдан. Кінцевим пунктом маршруту є Контрактова площа.

Одного чоловіка затримали за нацистське вітання. Також на марші лунали вибухи.