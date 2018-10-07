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Активісти "Авто Євро Сили" проведуть завтра мітинг під Верховною Радою і Кабміном, - ВІДЕО

Хвиля обурення була викликана ухваленням постанови, згідно з якою Кабінет міністрів надав дозвіл поліції перевіряти автомобілі на іноземній реєстрації та застосовувати до них штрафні санкції відповідно до митного закону
Власники автомобілів на іноземній реєстрації в середу, 11 липня, проведуть черговий мітинг під стінами Кабміну і парламенту.
Активісти "Авто Євро Сили" проведуть завтра мітинг під Верховною Радою і Кабміном, - ВІДЕО Фото: соцмережі

Про це повідомляють активісти на своїй сторінці у Facebook. Вони перераховують кілька вимог, які планують висунути депутатам.

Насамперед, вони хочуть покарати тих, хто ініціював постанову №479 і усунути чиновників від їхніх посадових обов'язків. На думку активістів, це глава ГФС Мирослав Продан, міністр МВС Арсен Аваков і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Представники "Авто Євро Сили" також будуть вимагати від депутатів схвалення до кінця цієї сесії закону про доступне розмитнення та пільги для ветеранів АТО.

У планах активістів досить масштабна акція протесту. У перспективі вони можуть заблокувати дороги до аеропортів у Борисполі та Жулянах, а також блокувати всі основні траси по всій території України. Але початок буде покладено в Києві на Печерську. А там вже буде видно, чи варто починати більш глобальні дії.

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10 07 2018 15:46
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