Активісти "Авто Євро Сили" проведуть завтра мітинг під Верховною Радою і Кабміном, - ВІДЕО
Про це повідомляють активісти на своїй сторінці у Facebook. Вони перераховують кілька вимог, які планують висунути депутатам.
Насамперед, вони хочуть покарати тих, хто ініціював постанову №479 і усунути чиновників від їхніх посадових обов'язків. На думку активістів, це глава ГФС Мирослав Продан, міністр МВС Арсен Аваков і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Представники "Авто Євро Сили" також будуть вимагати від депутатів схвалення до кінця цієї сесії закону про доступне розмитнення та пільги для ветеранів АТО.
У планах активістів досить масштабна акція протесту. У перспективі вони можуть заблокувати дороги до аеропортів у Борисполі та Жулянах, а також блокувати всі основні траси по всій території України. Але початок буде покладено в Києві на Печерську. А там вже буде видно, чи варто починати більш глобальні дії.
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