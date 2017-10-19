Активісти біля Ради збираються на мітинг
Станом на 9.40 на площі зібралося близько сотні людей, здебільшого старшого віку, з прапорами партії "Батьківщина", повідомляє "Українська правда".
Тим часом навколо парламенту стягнуто декілька сотень поліцейських та нацгвардійців, що забезпечують охорону.
Паралельно на вулиці Грушевського продовжують стояти намети, в яких живуть люди в камуфляжах.
Всі фото: pravda.com.ua
Нагадаємо, що 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу". Під будівлею Ради перебували близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".
Відзначимо, що 18 жовтня біля наметового містечка учасників акції протесту під Верховною Радою стались сутички протестувальників із поліцією.
Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Згодом стало відомо, що нові сутички під парламентом виникли внаслідок відмови мітингувальників повернути захоплені вчора щити.
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