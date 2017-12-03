Активісти блокади згорнули "редут" на Харківщині через протест місцевих жителів, – ФОТО, ВІДЕО

У Куп'янську (Харківська область) учасники блокади окупованого Донбасу змушені були згорнути "редут" через протестну позицію місцевих жителів.

Як повідомляє поліція, близько 14:00 біля залізничної станції Куп'янськ-Сортувальний 30 активістів блокади встановили намет із пунктом спостереження.

Профспілка залізничників офіційно оголосила про проведення мирного зібрання проти блокади залізниці. Висловити свій протест вийшли близько 500 жителів Куп'янська – залізничники, представники громадськості, депутати місцевих рад, ветерани АТО.



Фото: hk.npu.gov.ua

Під час переговорів досягли домовленості про припинення блокування руху поїздів. Активісти згорнули намет і в супроводі співробітників поліції поїхали.

Штаб блокади торгівлі з окупантами на сторінці у Facebook опублікував повідомлення про відкриття "редуту" в Куп'янську, проте пізніше інформацію видалили.



Фото: hk.npu.gov.ua

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Попасна в межах торгової блокади окупованих регіонів Донбасу. Було заблоковано рух 12 поїздів загальною кількістю 700 вагонів.

2 лютого учасники торгової блокади перекрили залізничні колії біля Бахмута.

16 лютого активісти заявили, що слідом за залізницею почали блокування автомобільних доріг.

На сепаратистських сайтах 27 лютого поширено спільну заяву ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР", в якій вони вимагають від Києва до 1 березня зняти транспортну блокаду Донбасу, що, за їхніми словами, суперечить Мінським домовленостями. У разі якщо їхні вимоги не буде виконано, Олександр Захарченко та Ігор Плотницький погрожують взяти під контроль підприємства, що зберігають українську юрисдикцію, а також обіцяють на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях припинити постачання вугілля.

1 березня ватажки терористичної організації "ДНР" повідомили про введення "зовнішнього управління" на українських підприємствах, що перебувають в окупованій частині Донецької області.

У підсумку, дочірнє підприємство французької Air Liquide припинило свою діяльність в окупованому Єнакієвому, у зв'язку з оголошеною бойовиками "націоналізацією".