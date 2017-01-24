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Активісти частково заблокували в'їзди до Києва: палять шини

Мітингувальники закликають врегулювати використання машин з іноземними номерами
Десятки протестувальників зібралися на в'їздах до Києва по Бориспільській, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах.
Активісти частково заблокували в Акція під Києвом. Фото: соціальні мережі

Активісти заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном.

Протестувальники закликають ухвалити законопроект 5567, який врегульовує використання машин з іноземними номерами.

Законопроект пропонує запровадити "умовне часткове звільнення від оподаткування" ввезених з-за кордону авто і встановити за це "справедливу плату", інформує ВВС Україна.

Автори законопроекту у пояснювальній записці відзначають, що до України вже ввезли близько 1,5 млн авто з іноземними номерами. Такі автомобілі заїжджають за різними схемами, в тому числі цьому прияє корупція на митниці.

Автори документу пропонують перевести цей процес у легальне русло, спонукати українців відмовитись від послуг нерезидентів для ввезення авто, щоб "припинити відтік готівкової маси за кордон".

На Бориспільській і Одеських трасах перекрили по дві смуги. Активісти палять шини. На дорогах є значні затори.

Поряд з протестувальниками чергує патрульна поліція.

Нагадаємо, що раніше у Нацполіції повідомили, що рух транспорту на в'їздах до Києва 24 січня може бути частково заблокований.

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24 01 2017 09:55
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