Активісти частково заблокували в'їзди до Києва: палять шини
Активісти заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном.
Протестувальники закликають ухвалити законопроект 5567, який врегульовує використання машин з іноземними номерами.
Законопроект пропонує запровадити "умовне часткове звільнення від оподаткування" ввезених з-за кордону авто і встановити за це "справедливу плату", інформує ВВС Україна.
Автори законопроекту у пояснювальній записці відзначають, що до України вже ввезли близько 1,5 млн авто з іноземними номерами. Такі автомобілі заїжджають за різними схемами, в тому числі цьому прияє корупція на митниці.
Автори документу пропонують перевести цей процес у легальне русло, спонукати українців відмовитись від послуг нерезидентів для ввезення авто, щоб "припинити відтік готівкової маси за кордон".
На Бориспільській і Одеських трасах перекрили по дві смуги. Активісти палять шини. На дорогах є значні затори.
Поряд з протестувальниками чергує патрульна поліція.
Нагадаємо, що раніше у Нацполіції повідомили, що рух транспорту на в'їздах до Києва 24 січня може бути частково заблокований.
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