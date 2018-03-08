Активісти і депутати зірвали засідання асоціації адвокатів
"2 серпня відбулося силове захоплення приміщення НААУ. Об 11:45 до НААУ увійшла група мітингуючих на чолі з адвокатом Андрієм Мамалигою, за участю народних депутатів Євгена Дейдея та Степан Хмари. Приводом для цього стало засідання КДКА Києва, під час якого мав відбутися розгляд дисциплінарної скарги щодо Мамалиги", - повідомляє сайт Національної асоціації адвокатів України.
Відзначається, що перед будівлею НААУ пройшов мітинг, під час якого лунали заклики до зміщення керівництва асоціації та до прийняття нового закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
"У час, на який було призначено питання Мамалиги, він закликав усіх увійти до офісу НААУ та захистити Мамалигу. При цьому поліція, яка була присутня, фактично дозволила захоплення офісу НААУ групою невстановлених осіб", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що до кімнати, де відбувалося засідання, "увійшов натовп орієнтовно зі 100 осіб і заблокував членів КДКА у залі".
"Почалися крики і образи, звинувачення комісії у відсутності повноважень, Мамалига через гучномовець почав вимагати протоколи конференції адвокатів Києва 2016 року, посвідчення присутніх адвокатів. Через півтори години до зали була викликана швидка допомога", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що НААУ з цього приводу звернеться до правоохоронців.
У свою чергу присутній на акції Дейдей, що люди прийшли під будівлю асоціації з метою захисту Мамалиги, "який не боїться висловлювати свою позицію і воювати з системою".
"З німого благословення президента йому інкримінують здійснення дій, які "підривають авторитет органів адвокатського самоврядування"... І це зрозуміло, бо ж гаранту значно комфортніше, щоб на престолі адвокатури лишилась соратниця Медведчука Ізовітова", - написав Дейдей.
Згідно з документом за підписом голови Ради адвокатів Києва, суть "підриву авторитету органів адвокатського самоврядування" Мамалигою та низкою інших адвокатів полягає в тому, що вони нібито створюють свої "квазі-органи адвокатського самоврядування, метою яких є введення в оману сотень адвокатів та юристів – майбутніх адвокатів, здійснення шахрайських та інших дій".
Напередодні засідання у соцмережі з'явилися пости про те, що проти адвокатів "розгорнули репресії" – зокрема намагалися позбавити їх ліцензії.
Люди повідомляли, що прийдуть під НААУ з вимогою пояснити, яким чином Мамалига, який "вже майже 20 років Мамалига захищає активістів", "підривав авторитет адвокатського самоврядування".
За словами присутніх на акції, скаргу щодо Мамалиги не розглянули і, відповідно, ліцензії його не позбавили.
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