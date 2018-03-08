Активісти і депутати зірвали засідання асоціації адвокатів

До кімнати, де відбувалося засідання, "увійшов натовп орієнтовно зі 100 осіб і заблокував членів КДКА у залі"

2 серпня кілька десятків осіб, серед яких були адвокати, представники добровольчих батальйонів, народні депутати, зірвали засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів, на якій мали розглядати скарги щодо кількох захисників, зокрема, і Андрія Мамалиги.

"2 серпня відбулося силове захоплення приміщення НААУ. Об 11:45 до НААУ увійшла група мітингуючих на чолі з адвокатом Андрієм Мамалигою, за участю народних депутатів Євгена Дейдея та Степан Хмари. Приводом для цього стало засідання КДКА Києва, під час якого мав відбутися розгляд дисциплінарної скарги щодо Мамалиги", - повідомляє сайт Національної асоціації адвокатів України.

Відзначається, що перед будівлею НААУ пройшов мітинг, під час якого лунали заклики до зміщення керівництва асоціації та до прийняття нового закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

"У час, на який було призначено питання Мамалиги, він закликав усіх увійти до офісу НААУ та захистити Мамалигу. При цьому поліція, яка була присутня, фактично дозволила захоплення офісу НААУ групою невстановлених осіб", - йдеться в повідомленні.