Активісти на Одещині захопили будівлю суду та погрожують підпалом
Активісти прийшли на засідання суду у п'ятницю, 21 липня. Головуючий суддя побачив у одно із них підозрілий предмет і зупинив роботу. Після цього зачинився у кабінеті, інформує "Українська правда" з посиланням на прес-службу судової влади.
В повідомленні суду вказується, що активістами керував Голодок В.В.
"Станом на 14 год. 45 хв. В суд занесли гумові покришки до дверей судді та до вхідних дверей", - йдеться у повідомленні суду на сторінці у Facebook.
Повідомляється, що також група людей вибила вікна та двері будівлі суду, заблокували входи шинами та погрожують їх підпалити
"До Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення Голови Ширяївського районного суду Одеської області Палія С.А. про захоплення будівлі суду. Дані внесені до Реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, розпочато перевірку", - повідомили у прес-службі, вказавши, що це вже не перший раз, коли сторонні люди зривають роботу суду.
У прес-службі наголосили, що дії осіб підпадають під ознаки ряду злочинів, передбачинех Кримінальним кодексом України.
У свою чергу Kp.ua інформує, що активісти, які захопили будівлю суду, вимагають, щоб один з суддів "поговорив з народом". Їх вимоги поки невідомі.
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