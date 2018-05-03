Активісти назвали депутатів-прогульників лютого

Вказується, що їх не було на роботі з невідомих причин, тобто, не через хворобу чи відрядження

Протягом лютого сім народних депутатів пропустили всі засідання парламенту.

За даними Комітету виборців України, серед прогульників у минулому місяці опинилися

Євген Бакулін (Опозиційний блок);

Олесь Довгий (Воля Народу);

Вадим Рабінович (Опозиційний блок);

Дмитро Ярош (позафракційний);

В’ячеслав Константіновський (заявив про складання повноважень);

Також нардепи, яких розшукують правоохоронці: Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.

Вказується, що їх не було на роботі з невідомих причин, тобто, не через хворобу чи відрядження.

"Загалом лише половина депутатів (198 із 423) були зареєстровані на всіх засіданнях в лютому. Найбільше депутатів відвідали ранкове засідання 6 лютого, найменше – ранкове засідання 9 лютого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутатам Верховної Ради компенсували 9,4 млн грн за проїзд.