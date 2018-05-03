Активісти назвали депутатів-прогульників лютого
За даними Комітету виборців України, серед прогульників у минулому місяці опинилися
Євген Бакулін (Опозиційний блок);
Олесь Довгий (Воля Народу);
Вадим Рабінович (Опозиційний блок);
Дмитро Ярош (позафракційний);
В’ячеслав Константіновський (заявив про складання повноважень);
Також нардепи, яких розшукують правоохоронці: Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.
Вказується, що їх не було на роботі з невідомих причин, тобто, не через хворобу чи відрядження.
"Загалом лише половина депутатів (198 із 423) були зареєстровані на всіх засіданнях в лютому. Найбільше депутатів відвідали ранкове засідання 6 лютого, найменше – ранкове засідання 9 лютого", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутатам Верховної Ради компенсували 9,4 млн грн за проїзд.
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