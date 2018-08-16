Активісти під офісом Медведчука вимагали сприяти звільненню політв'язнів, - ВІДЕО

Акцію #МедведчукМиНеЗабули на підтримку українських політв'язнів і заручників провели біля офісу організації "Український вибір" Віктора Медведчука у Києві.

Учасники акції вимагають від Медведчука активних дій у питанні звільнення ув'язнених у Росії українців, зокрема режисера Олега Сенцова, який голодує 95-й день.

Організаторами акції виступило об'єднання режисерів, операторів і кінематографістів Babylon'13.

"Вони пояснюють, що Медведчук є учасником відповідних переговорів у Мінську і має близькі стосунки з Володимиром Путіним для вирішення цього питання", - повідомляє Радіо Свобода.

Активісти принесли зі собою трафарети з різними написами, зокрема і нецензурними, а також балончики з фарбою. Біля офісу Медведчука вони зробили написи Free Sentsov, Free Russian Hostages. Крім того, на стіні будинку активісти намалювали портрет Василя Стуса.

Схожа акція вже проходила біля офісу організації Медведчука два тижні тому. Тоді активісти заявили, що "Ваті - торба!" і спалили кулю з вати.

Нагадаємо, що зі сценарію фільму про дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука, який виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам Стус від нього відмовився.

Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом.

Фільм створює UM-GROUP Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Продюсер стрічки Артем Денисов підтвердив інформацію про видалення сцен зі стрічки, однак, за його словами, сцену з Медведчуком вирізали лише через питання хронометражу фільму. Інформацію про дзвінок від імені Медведчука Денисов назвав фейком.

Глава уряду Володимир Гройсман доручив очільникам Мінкульту та Держкіно "зробити все можливе", щоб у фільмі про Стуса історію було подано "чесно, повністю і без перекручувань".

11 серпня знімальна група фільму "Стус" оприлюднила повідомлення про те, що вирішила дозняти видалену раніше зі сценарію сцену суду за участю адвоката Стуса Віктора Медведчука.

У Медведчука пригрозили судом і забороною на демонстрацію фільма, якщо "Стус" вийде в прокат з недостовірною інформацією про лідера громадського руху "Український вибір" і кума президента РФ Віктора Медведчука.

У Держкіно заявили, що влада не вказує, як знімати фільм про Стуса.