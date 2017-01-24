Активісти розблокували в'їзд до Києва
"Рух автотранспорту на під'їзних шляхах до м. Києва здійснюється без обмежень. Це стосується автомобільних доріг державного значення: М-03 Київ - Харків - Довжанський, М-05 Київ - Одеса (смт Чабани), М-06 Київ - Чоп, М-07 Київ - Ковель - Ягодин", - повідомляє прес-служба "Укравтодору".
Те, що рух повністю розблоковано, підтверджує кореспондент телеканалу "112 Україна" Максим Шилін.
"На Бориспільській трасі рух вже не ускладнено. Також ми побували на Одеській і Житомирській трасах, і оперативна інформація з Варшавської траси, там теж рух повністю відновлено", - сказав він.
Раніше в "Укравтодорі" попереджали, що через акції протесту в'їзд до Києва буде частково заблоковано до 21:00.
Нагадаємо, десятки протестувальників зібралися на в'їздах до Києва по Бориспільській, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах.
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