Активісти склали рейтинг "кнопкодавів" травня

У травні 2017 року депутати 14 разів порушили вимогу про одноосібне голосування у Верховній Раді.

Про це повідомляє Громадський рух "ЧЕСНО"

"Серед кнопкодавів травня — представники Групи "Відродження" (2 депутати), "Народного Фронту" (2 депутати), 1 депутат з БПП та ще 1 позафракційний," - йдеться у повідомленні.

На першому місці за кількістю порушень – Антон Яценко, член депутатської групи "Партія "Відродження", екс-"регіонал", кнопкодав-рекордсмен, відомий голосуванням на 5-х місцях. На його рахунку всього 12 фактів "кнопкодавства", з них 6 – у травні 2017 р.

Одним із голосувань, під час якого активісти зафіксували порушення, стало голосування щодо скасування "закону Савченко", коли нардеп від "Народного фронту" Андрій Іванчук проголосував спочатку за двох свої однофракційців, а потім – за когось з БПП.