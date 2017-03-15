НОВИНИУ Дніпрі в середу, 15 березня, декілька десятків представників партії "Національний корпус" замурували бетонними блоками вхід у відділення "Сбербанку" на вулиці Воскресенській і облили фасад будівлі червоною фарбою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Активісти в Дніпрі замурували будівлю "Сбербанку" та облили фарбою, - ФОТО
Працівників банку евакуювали поліцейські
Фото: informator.dp.ua
Працівників банку евакуювали поліцейські. Поліція також стежила за порядком на акції, але не втручалася, повідомляє informator.dp.ua.
Роботу відділення призупинено, заявили у прес-службі банку, інформує РБК.
"За фактом інциденту банком подано заяву до правоохоронних органів. Усі інші відділення банку, крім раніше заблокованого в Києві, працюють у штатному режимі", - розповіли там.
Усі фото: informator.dp.ua
Нагадаємо, що члени партії "Національний корпус" ("Азов") другий день поспіль блокують роботу центрального офісу української "дочки" російського "Сбербанку" на вулиці Володимирській у Києві і не пускають всередину співробітників.
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15 03 2017 16:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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