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Активісти в Дніпрі замурували будівлю "Сбербанку" та облили фарбою, - ФОТО

Працівників банку евакуювали поліцейські
У Дніпрі в середу, 15 березня, декілька десятків представників партії "Національний корпус" замурували бетонними блоками вхід у відділення "Сбербанку" на вулиці Воскресенській і облили фасад будівлі червоною фарбою.
Активісти в Дніпрі замурували будівлю "Сбербанку" та облили фарбою, - ФОТО Фото: informator.dp.ua

Працівників банку евакуювали поліцейські. Поліція також стежила за порядком на акції, але не втручалася, повідомляє informator.dp.ua.

Роботу відділення призупинено, заявили у прес-службі банку, інформує РБК.

"За фактом інциденту банком подано заяву до правоохоронних органів. Усі інші відділення банку, крім раніше заблокованого в Києві, працюють у штатному режимі", - розповіли там.


Усі фото: informator.dp.ua

Нагадаємо, що члени партії "Національний корпус" ("Азов") другий день поспіль блокують роботу центрального офісу української "дочки" російського "Сбербанку" на вулиці Володимирській у Києві і не пускають всередину співробітників.

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15 03 2017 16:33
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