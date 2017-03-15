Активісти в Дніпрі замурували будівлю "Сбербанку" та облили фарбою, - ФОТО

У Дніпрі в середу, 15 березня, декілька десятків представників партії "Національний корпус" замурували бетонними блоками вхід у відділення "Сбербанку" на вулиці Воскресенській і облили фасад будівлі червоною фарбою.

Працівників банку евакуювали поліцейські. Поліція також стежила за порядком на акції, але не втручалася, повідомляє informator.dp.ua.

Роботу відділення призупинено, заявили у прес-службі банку, інформує РБК.

"За фактом інциденту банком подано заяву до правоохоронних органів. Усі інші відділення банку, крім раніше заблокованого в Києві, працюють у штатному режимі", - розповіли там.



Усі фото: informator.dp.ua

Нагадаємо, що члени партії "Національний корпус" ("Азов") другий день поспіль блокують роботу центрального офісу української "дочки" російського "Сбербанку" на вулиці Володимирській у Києві і не пускають всередину співробітників.