Активісти в Одесі замурували відділення російських банків, - ФОТО
Крім блоків і листівок, вони залишили біля дверей банку шину і пляшку з горючою сумішшю, повідомляє одеське видання "Думская".
Також активісти обклеїли відділення "Сбербанку" на вулицях Жуковського і проспекті Шевченка. У першого з'явилися мішки з піском, манекен у військовій уніформі, покришка і пляшка з коктейлем Молотова.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Нагадаємо, що президент затвердив рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, введені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал з країни на користь своїх материнських структур.
Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.
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