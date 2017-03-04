Активісти в Одесі замурували відділення російських банків, - ФОТО

В Одесі активісти "Автомайдану" заклали пінобетонними блоками вхід до відділення російського "Альфа-банку" на вулиці Пушкінській кут Малій Арнаутській.

Крім блоків і листівок, вони залишили біля дверей банку шину і пляшку з горючою сумішшю, повідомляє одеське видання "Думская".

Також активісти обклеїли відділення "Сбербанку" на вулицях Жуковського і проспекті Шевченка. У першого з'явилися мішки з піском, манекен у військовій уніформі, покришка і пляшка з коктейлем Молотова.



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, що президент затвердив рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, введені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал з країни на користь своїх материнських структур.

Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.