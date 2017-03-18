Активісти відмили київський пам'ятник Телізі, розмальований вандалами, – ФОТО

Пам'ятник поетесі Олені Телізі в Києві відчистили від червоної фарби.

Про це повідомив заступник декана Національного університету "Києво-Могилянська академія" Вадим Васильчук на Facebook.

"Кілька годин спільної праці: друзів, що відгукнулися, клінінговоі компанії. Олена Теліга вже заново народилася! Увага громади, журналістів тепер прикута до якнайшвидшого розслідування – хто вчинив вандалізм!" – написав він.



Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk



Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk



Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk



Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk

Нагадаємо, у Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, який було відкрито у "Бабиному Яру" наприкінці лютого.

Згодом стало відомо, що минулої ночі невідомі облили червоною фарбою й пам'ятник князеві Володимиру Великому в Києві.