Активісти відмили київський пам'ятник Телізі, розмальований вандалами, – ФОТО
Про це повідомив заступник декана Національного університету "Києво-Могилянська академія" Вадим Васильчук на Facebook.
"Кілька годин спільної праці: друзів, що відгукнулися, клінінговоі компанії. Олена Теліга вже заново народилася! Увага громади, журналістів тепер прикута до якнайшвидшого розслідування – хто вчинив вандалізм!" – написав він.
Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk
Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk
Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk
Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk
Нагадаємо, у Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, який було відкрито у "Бабиному Яру" наприкінці лютого.
Згодом стало відомо, що минулої ночі невідомі облили червоною фарбою й пам'ятник князеві Володимиру Великому в Києві.
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