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Активісти відмили київський пам'ятник Телізі, розмальований вандалами, – ФОТО

Пам'ятник знову чистий
Пам'ятник поетесі Олені Телізі в Києві відчистили від червоної фарби.
Активісти відмили київський пам Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk

Про це повідомив заступник декана Національного університету "Києво-Могилянська академія" Вадим Васильчук на Facebook.

"Кілька годин спільної праці: друзів, що відгукнулися, клінінговоі компанії. Олена Теліга вже заново народилася! Увага громади, журналістів тепер прикута до якнайшвидшого розслідування – хто вчинив вандалізм!" – написав він.


Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk


Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk


Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk


Фото: facebook.com/vadym.vasylchuk

Нагадаємо, у Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, який було відкрито у "Бабиному Яру" наприкінці лютого.

Згодом стало відомо, що минулої ночі невідомі облили червоною фарбою й пам'ятник князеві Володимиру Великому в Києві.

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18 03 2017 23:50
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