Активісти вилили свинячу кров біля Оперного і заблокували концерт Ірини Білик
Представники організацій «Сокіл», "Добровольчого руху ОУН", "Спротив Романа Шухевича", "Дух нації" та інших розлили біля центрального входу в Оперу свинячу кров та кинули туди дві троянди.
Учасники акції скандують "Слава Україні – Героям слава!" та тримають в руках фото Ірини Білик з назвами міст на Донбасі, де проводились бойові дії. Людей, які намагаються зайти в Оперний театр, активісти не пропускають, втім частині гостей таки вдалось пройти всередину, пише "Львівський портал".
Біля Оперного театру також присутні працівники поліції.
Як заявив керівник організації "Сокіл" у Львові Богдан Федун, активісти блокують концерт, оскільки його організатори не виконали їхніх умов.
"Вони знали, що ми будемо блокувати цей концерт. Знали, які вимоги є у львівських активістів до цього виконавця. І знаючи це все, вони далі продавали квитки. Вони думали, що обійдеться. що когось куплять, домовляться. Вони неодноразово дзвонили нам, намагались переконувати і так далі. Тому шановні львів’яни, які прийшли на концерт, знайте – вас просто обдурили. Тому я би все-таки радив вам пізніше після нашого пікету запитати в організаторів, чому вони знаючи, що концерту не буде, не вертали вам квитки", – заявив він.
Він додав, що концерту Ірини Білик не буде доти, доки вона не вийде да активістів і не заявить, що Росія – це агресор.
Коли до протестувальників підійшов продюсер Ірини Білик Олег Збаращук, активісти на нього накинулися, після чого Збаращук забіг до театру.
"Ми стояли коридором, де були плакати з надписами "Дебальцево", "Іловайськ" та інші бойові дії. Після чого продюсер почав провокувати бійку", – пояснив причину бійки Богдан Федун.
Згодом співачка Ірина Білик вийшла до активістів і перед телекамерами заявила активістам, що визнає Росію агресором. Після цього відвідувачів концерту почали запускати всередину Оперного театру.
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