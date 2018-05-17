НОВИНИПід Верховною Радою стартувала акція "Ні! виборам за законом Януковича", основна вимога якої – ухвалення Виборчого кодексу з відкритими списками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Активісти вимагають нового виборчого кодексу під Верховною Радою
Акція розпочалась з виконання Гімну України
Фото: twitter.com/chesno_movement
"Після Революції гідності Петро Порошенко як кандидат у президенти та більшість депутатів Верховної Ради у коаліційній угоді "пообіцяли виборчу реформу – відкриті списки, які вже 10 років рекомендують запровадити українські й міжнародні експерти", - заявляє Рух "Чесно".
Фото: https://twitter.com/chesno_movement
"Ухвалити її мали ще в 2015 році, але обіцянки не дотримали", – наголошують активісти.
"Тепер до парламентських виборів лишається півтора року, а певності, що реформу ухвалять, немає, тож доводиться виборювати її акціями", – додають вони.
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