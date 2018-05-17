Активісти вимагають нового виборчого кодексу під Верховною Радою

Під Верховною Радою стартувала акція "Ні! виборам за законом Януковича", основна вимога якої – ухвалення Виборчого кодексу з відкритими списками.

"Після Революції гідності Петро Порошенко як кандидат у президенти та більшість депутатів Верховної Ради у коаліційній угоді "пообіцяли виборчу реформу – відкриті списки, які вже 10 років рекомендують запровадити українські й міжнародні експерти", - заявляє Рух "Чесно".



Фото: https://twitter.com/chesno_movement

"Ухвалити її мали ще в 2015 році, але обіцянки не дотримали", – наголошують активісти.

"Тепер до парламентських виборів лишається півтора року, а певності, що реформу ухвалять, немає, тож доводиться виборювати її акціями", – додають вони.