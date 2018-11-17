Активісти вимагають відставки Авакова під його будинком, - ФОТО, ВІДЕО
Однією із головних причин вимоги відставки Авакова є нерозкриті вбивства та напади на громадських активістів зі "списку Гандзюк", повідомляють організатори акціії - ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", ЦПК та "Автомайдан".
Учасники акції скандують "Авакова у відставку, Авакова - на нари!".
Серед вимог учасників заходу також відставка генпрокурора Юрія Луценка.
На паркані маєтку Авакова учасники акції залишили трафарети "Хто замовив Катю Гандзюк", зроблені червоною фарбою.
Фото: twitter.com/Shabunin
Участь в акції беруть активісти, які зазнали нападів через свою громадську діяльність - Віталій Устименко, Сергій Стерненкно та інші.
Активісти влаштували автопробіг до будинку глави МВС з Європейської площі у Києві.
Нагадаємо, в середу, 7 листопада, генпрокурор Юрій Луценко подав заяву президенту Петру Порошенку про відставку.
У четвер, 8 листопада, Луценко заявивив, що президент негативно сприйняв його заяву про відставку, водночас, пообіцяв, що її розгляне.
Президент України Петро Порошенко повернув Юрію Луценку заяву про звільнення з посади генерального прокурора.
Додамо, що керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
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