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Активісти вимагають відставки Авакова під його будинком, - ФОТО, ВІДЕО

Серед вимог учасників заходу також відставка генпрокурора Юрія Луценка
17 листопада під будинком глави МВС України Арсена Авакова проходить акція з вимогою його відставки "Аваков, йди!".
Активісти вимагають відставки Авакова під його будинком, - ФОТО, ВІДЕО Фото: twitter.com/Shabunin

Однією із головних причин вимоги відставки Авакова є нерозкриті вбивства та напади на громадських активістів зі "списку Гандзюк", повідомляють організатори акціії - ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", ЦПК та "Автомайдан".

Учасники акції скандують "Авакова у відставку, Авакова - на нари!".

Серед вимог учасників заходу також відставка генпрокурора Юрія Луценка.

На паркані маєтку Авакова учасники акції залишили трафарети "Хто замовив Катю Гандзюк", зроблені червоною фарбою.


Фото: twitter.com/Shabunin

Участь в акції беруть активісти, які зазнали нападів через свою громадську діяльність - Віталій Устименко, Сергій Стерненкно та інші. 

Активісти влаштували автопробіг до будинку глави МВС з Європейської площі у Києві.

Нагадаємо, в середу, 7 листопада, генпрокурор Юрій Луценко подав заяву президенту Петру Порошенку про відставку.

У четвер, 8 листопада, Луценко заявивив, що президент негативно сприйняв його заяву про відставку, водночас, пообіцяв, що її розгляне.

Президент України Петро Порошенко повернув Юрію Луценку заяву про звільнення з посади генерального прокурора.

Додамо, що керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

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17 11 2018 13:34
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