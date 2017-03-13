Активісти прийшли під Волинську ОДА з вимогами відпустити затриманих блокадників Донбасу
Згідно з інформацією Волинських новин, активісти вимагали, щоб керівник області висловився за чи проти акції з блокади. Той відповів, що він проти блокади, хоча й не підтримує силовий розгін редуту.
Така відповідь протестувальників не задовольнила. Вони кричали "Ганьба".
Пізніше у розмові з ними Гунчик заявив: "Я з Порошенком був, є і буду. Подобається вам це чи не подобається. І в гроб з ним ляжу".
Активісти увійшли до будівлі облдержадміністрації.
Вони висунули три вимоги: звільнити затриманих учасників блокади, звільнити з посади заступника глави Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, висловити офіційну підтримку блокади.
За даними ВолиньPost, в адміністрацію приїхали начальник управління СБУ Юрій Фелонюк та головний поліцейський області Петро Шпига.
Активісти заявили, що залишатимуться всередині будівлі, доки не відпустять затриманих.
Нагадаємо, в понеділок співробітники СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД приїхали на "редут" блокади на залізничній станції "Кривий Торець" в смт Щербинівка Торецької міськради Донецької області і зажадали від учасників акції здати зброю. Ті відмовилися, і силовики приступили до затримань. Всього в поліцію Торецька доставлено 43 особи. В "штабі блокади" стверджують, що учасників акції побили.
Силовики посилалися на те, що в зоні АТО не можна мати при собі навіть дозволену зброю.
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