Активісти захопили сесійну залу Львівської облради

Вони вимагають проголосувати за амністію для учасників АТО

Громадські активісти пікетували Львівську обласну раду з вимогою звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військових в АТО. Потім вони увірвалися в сесійну залу і погрожували не випускати депутатів.

На початку сесії 30 травня перед обласною радою активісти "Сокола", нацкорпусу "Азов", Легіону "Cвобода", ОУН і "Правого сектору" пікетували вхід до облради. Учасники мітингу обурюються зволіканням президента з підписанням закону про амністію для бійців АТО, - інформує Zaxid.net.

За словами представники "Правого сектору" Тараса Хаммера, з Львівщини ув'язненими є десять осіб.

Делеговані активісти на початку сесії підійшли записатися в порядок денний. Та поки депутати дійшли до розгляду 6 пункту, активісти почати палити димовушки і розпилювати газ перед ЛОР.

Потім вони увірвалися в сесійну залу з різних входів. Голова ради оголосив перерву, проте радикали не випускали депутатів. Роботу сесії призупинили.

Нагадаємо, закон про амністію було ухвалено парламентом ще 7 липня 2016 року. Він передбачає амністію для найбільш вразливих категорій засуджених, а також тих, що захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій.

Однак, влітку Президент України Петро Порошенко ветував закон про амністію-2016.