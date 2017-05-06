Активісти "затопили" Нью-Йорк, щоб показати наслідки глобального потепління, – ВІДЕО

У мережі за допомогою комп'ютерної графіки затопили один із найбільших мегаполісів світу

Автори каналу Claire & Max змоделювали, як виглядатиме один із найбільших мегаполісів у світі після потопу, який спровокує танення льодовиків.

Для цього вони зняли порожніі вулиці міста і затопили їх за допомогою компьютерної графіки, повідомляє "Громадське Радіо".

На записі немає фахівців чи експертів. Відеоряд супроводжується музикою та іноді уривками з телевізійних і радіоновин, які стосуються глобального потепління.

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