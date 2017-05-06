Активісти "затопили" Нью-Йорк, щоб показати наслідки глобального потепління, – ВІДЕО
Для цього вони зняли порожніі вулиці міста і затопили їх за допомогою компьютерної графіки, повідомляє "Громадське Радіо".
На записі немає фахівців чи експертів. Відеоряд супроводжується музикою та іноді уривками з телевізійних і радіоновин, які стосуються глобального потепління.
Нагадаємо, вихід США з Паризької угоди по клімату може призвести до того, що температура у світі зросте на 0,3 градуси за Цельсієм до 2100 року.
У Норвегії на острові Шпіцбергене підтопило Всесвітнє сховище насіння, яке називають "сховищем судного дня".
Космічне агентство NASA оприлюднило відео танення льодовиків Арктики, зроблене на основі кадрів з супутників.
В Антарктиці на території шельфового льодовика Ларсена в останні роки з'явилася величезна тріщина, довжина якої вже перевищує 160 км.
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