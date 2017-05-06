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Активісти "затопили" Нью-Йорк, щоб показати наслідки глобального потепління, – ВІДЕО

У мережі за допомогою комп'ютерної графіки затопили один із найбільших мегаполісів світу
Автори каналу Claire & Max змоделювали, як виглядатиме один із найбільших мегаполісів у світі після потопу, який спровокує танення льодовиків.
Активісти "затопили" Нью-Йорк, щоб показати наслідки глобального потепління, – ВІДЕО Фото: vimeo.com

Для цього вони зняли порожніі вулиці міста і затопили їх за допомогою компьютерної графіки, повідомляє "Громадське Радіо".

На записі немає фахівців чи експертів. Відеоряд супроводжується музикою та іноді уривками з телевізійних і радіоновин, які стосуються глобального потепління.

Нагадаємо, вихід США з Паризької угоди по клімату може призвести до того, що температура у світі зросте на 0,3 градуси за Цельсієм до 2100 року.

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В Антарктиці на території шельфового льодовика Ларсена в останні роки з'явилася величезна тріщина, довжина якої вже перевищує 160 км. 

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05 06 2017 20:00
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