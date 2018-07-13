Активісти знайшли дорогий буднок у матері Сюмар

Нардеп каже, що це фейк

Громадські активісти стверджують, що мати народної депутатки Вікторії Сюмар Лідія Мельник володіє земельними ділянками у півгектари та будинком на Київщині, які не відповідають її доходам.

У декларації Сюмар немає будинку і земельної ділянки. Так само і в декларації екс-"регіонала" Дмитра Христюка, з яким у народної депутатки, за даними ЗМІ, може бути спільний побут, повідомляє Громадський рух ЧЕСНО.

При цьому активісти стверджують, що завдяки фото Христюка у соцмережах їм вдалося розшукати будинок, який зареєстрований на матір Сюмар. Повідомляється, що будинок розміщений у селі Михайлівська Рубежівка (Київщина).

"Виявилося, що земля, на якій стоїть будинок Сюмар, належить громадянці Лідії Мельник, урожениці міста Погребище, Вінницької області", - йдеться у розслідуванні.

Крім того активісти додають, що у власності Мельник не одна, а дві ділянки в Михайлівській Рубежівці, які розташовані поруч. На двох ділянках зведені будинки.



Фото: chesno.org

"Загалом, громадянка Мельник володіє земельними ділянками під Києвом, загальною площею майже півгектара", - йдеться у публікації.

Повідомляється, що земельні ділянки жінка придбала у 2015 році, витративши на обидві лише 330 тис. грн. При цьому автори розслідування зауважують, що раніше у Facebook сама Сюмар повідомила, що вона родом із Погребищ з дуже бідної родини.

Також активісти наголошують, що заступник мера Ірпеня Дмитро Христюк у соцмережі Facebook хвалився, що займається спортом зі своєю коханою в заміському будинку, який може належати матері Сюмар, а також натирався снігом і висаджуавав дерева там.

"Журналісти ЧЕСНО поцікавилися, ким доводиться Лідія Мельник нардепці Сюмар і з’ясували, що це її матір. Лідія Мельник у 2011 році розлучилася з батьком нардепки Петром Сюмаром і взяла після розлучення дівоче прізвище", - йдеться у розслідуванні.

За інформацією джерел Громадського руху у Державній фіскальній службі, мати Сюмар з 1997-го працювала у Погребищенській державній насіннєвій інспекції до моменту її ліквідації у 2013 році.

Підприємницькою діяльністю жінка не займалася, а з 2013-го до 2018 року жодного офіційного доходу не мала.

"Постає закономірне питання, звідки у Лідії Мельник - матері народної депутатки - взялися кошти на земельні ділянки, де розташовані під Києвом елітні будинки", - ставлять питання активісти.

У свою чергу Сюмар заявила, що це фейк.

"Все майно моєї матері - це один будинок розміром 200 кв.м. Це здається значно менший розмір, ніж у редакторки руху ЧЕСНО. Жодного іншого майна у моєї мами немає в принципі", - написала вона у Facebook.

Вона додала, що і в неї у декларації, і в сестри, яка "платить мільйонні податки в бюджет" цілком законні кошти на допомогу матері.

"Я ж живу у себе в квартирі. Адреса відома. А підігравати кампанії Медведчука проти мене… - як мінімум непрофесійно", - заявила Сюмар.

На її думку у авторів розслідування "багато особистої зацікавленості" у цій справі.

Вікторія Сюмар - народний депутат від фракції "Народний фронт". Згідно з декларацією, вона володіє квартирою у Києві у понад 100 кв.м, вартістю майже у 800 тисяч гривень та автомобілем Volvo за 1,2 млн грн. Готівкою Сюмар задекларувала 87 тис. доларів і 2,8 млн гривень.