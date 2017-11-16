Активісти "Нацкорпусу" знесли паркан навколо будівництва на Сінному ринку
"Вимагаємо від центральної та міської влади - ДАБК, Мінрегіону, Мінкультури і КМДА - перегляду дозвільних документів та скасування дозволів на забудову так званого ЖК Ярославів Град в 22 поверхи", - йдеться в заяві "Нацкорпусу" в Facebook.
Активісти заявили, що блокуватимуть будівельні роботи доти, поки "будівництво не буде повністю відповідати не тільки нормам містобудування, а й відповідним вимогам громадськості"., - повідомляє LIGA.net.
Фото:LIGA.net
Нагадаємо, Департамент міського благоустрою Києва наказав демонтувати паркан навколо будівництва ЖК "Ярославів град" на місці колишнього Сінного ринку. На виконання роботи забудовнику дали три дні.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо забудовник не знесе огорожу до зазначеного терміну, це зроблять комунальники.
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