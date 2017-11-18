Активісти з-під Ради приїхали до маєтку Порошенка, постукали, але до них ніхто не вийшов

Учасники руху "Визволення" приїхали до маєтку президента Петра Порошенка в Козині Київської області з вимогою пояснити, де перебуває зниклий доброволець батальйону "Донбас" Вано Надірадзе.

"Приїхали до маєтку Порошенка. Якщо керівники СБУ, МВС і Прикордонної служби не можуть пояснити, що сталося з Вано Надірадзе, глава держави повинен відповісти", – йдеться в повідомленні руху "Визволення" на сторінці у Facebook.

Учасники акції постукали у ворота маєтку, але до них ніхто не вийшов.

Нагадаємо, позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни. Також екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

В СБУ згодом заявили, що спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії, а рішення ухвалено на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що "діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України".