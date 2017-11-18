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Активісти з-під Ради приїхали до маєтку Порошенка, постукали, але до них ніхто не вийшов

Протестувальники хотіли отримати пояснення, де перебуває зниклий доброволець батальйону "Донбас"
Учасники руху "Визволення" приїхали до маєтку президента Петра Порошенка в Козині Київської області з вимогою пояснити, де перебуває зниклий доброволець батальйону "Донбас" Вано Надірадзе.
Активісти з-під Ради приїхали до маєтку Порошенка, постукали, але до них ніхто не вийшов Фото: Polemix

"Приїхали до маєтку Порошенка. Якщо керівники СБУ, МВС і Прикордонної служби не можуть пояснити, що сталося з Вано Надірадзе, глава держави повинен відповісти", – йдеться в повідомленні руху "Визволення" на сторінці у Facebook.

Учасники акції постукали у ворота маєтку, але до них ніхто не вийшов.

Нагадаємо, позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни. Також екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

В СБУ згодом заявили, що спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії, а рішення ухвалено на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що "діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України".

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18 11 2017 22:00
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