Активізація російських спецслужб на території України значно зросла, - СБУ Підривна діяльність фіксується у роботі диверсійних груп

В СБУ заявили про активізацію російських спецслужб на території України.

Фото: з відкритих джерел

"Останнім часом СБУ фіксує значну активізацію російських спецслужб на території нашої держави. Підривна діяльність проявляється у внутрішній дестабілізації, в активній роботі диверсійних груп, розвідувальних груп, спроби здійснювати диверсії, терористичні акти", - повідомив глава СБУ Василь Грицак під час брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна". Нагадаємо, оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили співробітницю херсонського управління спецслужби у співпраці з ФСБ Російської Федерації.

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