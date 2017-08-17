CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ СБУ заявили про активізацію російських спецслужб на території України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Активізація російських спецслужб на території України значно зросла, - СБУ
Підривна діяльність фіксується у роботі диверсійних груп
Фото: з відкритих джерел
"Останнім часом СБУ фіксує значну активізацію російських спецслужб на території нашої держави. Підривна діяльність проявляється у внутрішній дестабілізації, в активній роботі диверсійних груп, розвідувальних груп, спроби здійснювати диверсії, терористичні акти", - повідомив глава СБУ Василь Грицак під час брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".
Нагадаємо, оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили співробітницю херсонського управління спецслужби у співпраці з ФСБ Російської Федерації.
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