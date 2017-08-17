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Активізація російських спецслужб на території України значно зросла, - СБУ

Підривна діяльність фіксується у роботі диверсійних груп
В СБУ заявили про активізацію російських спецслужб на території України.
Активізація російських спецслужб на території України значно зросла, - СБУ Фото: з відкритих джерел

"Останнім часом СБУ фіксує значну активізацію російських спецслужб на території нашої держави. Підривна діяльність проявляється у внутрішній дестабілізації, в активній роботі диверсійних груп, розвідувальних груп, спроби здійснювати диверсії, терористичні акти", - повідомив глава СБУ Василь Грицак під час брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

Нагадаємо, оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили співробітницю херсонського управління спецслужби у співпраці з ФСБ Російської Федерації.

 
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17 08 2017 17:57
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