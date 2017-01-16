Активна участь Портнова у "справі Пашинського" може бути його помстою за Майдан, - Вікторія Сюмар

Активна участь поплічника Януковича Андрія Портнова у справі Сергія Пашинського може бути його помстою народному депутату за активну участь у Майдані.

"Ми виступаємо за те, щоб всі докази в цій справі були максимально публічно оприлюднені, щоб ми могли побачити відео, щоб люди могли незалежним поглядом побачити, як все відбувалося", - заявила заступник керівника фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар в інтерв’ю журналістам за результатами засідання фракції.

Разом з тим, за словами Вікторії Сюмар, наразі "багато питань викликає той факт, що адвокатом потерпілого (В’ячеслава Хімікуса. – Ред.) виступає Андрій Портнов – колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича, який причетний до багатьох історій, пов’язаних з переслідуванням майданівців".

"Очевидно, що це якась, можливо, його помста за Майдан, бо він надто активно включився в цю історію і, напевно, хоче якісь політичні результати з неї отримати. Ми за те, щоб ця справа була розслідувана у відповідності до закону максимально прозоро із максимальним представленням громадськості всіх доказів, які на сьогодні є у слідства", - наголосила заступник керівника фракції "Народний фронт".

Нагадаємо, що народний депутат Сергій Пашинський ("Народний Фронт") звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з проханням про публікацію фрагментів відеодопиту очної ставки.

Раніше, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який буцімто намагався напасти на депутата зі скляною пляшкою.