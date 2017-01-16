Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Активна участь Портнова у "справі Пашинського" може бути його помстою за Майдан, - Вікторія Сюмар

Адвокатом потерпілого (В’ячеслава Хімікуса. – Ред.) виступає Андрій Портнов
Активна участь поплічника Януковича Андрія Портнова у справі Сергія Пашинського може бути його помстою народному депутату за активну участь у Майдані.
Активна участь Портнова у "справі Пашинського" може бути його помстою за Майдан, - Вікторія Сюмар Вікторія Сюмар. Фото: white-book.info

"Ми виступаємо за те, щоб всі докази в цій справі були максимально публічно оприлюднені, щоб ми могли побачити відео, щоб люди могли незалежним поглядом побачити, як все відбувалося", - заявила заступник керівника фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар в інтерв’ю журналістам за результатами засідання фракції.

Разом з тим, за словами Вікторії Сюмар, наразі "багато питань викликає той факт, що адвокатом потерпілого (В’ячеслава Хімікуса. – Ред.) виступає Андрій Портнов – колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича, який причетний до багатьох історій, пов’язаних з переслідуванням майданівців".

"Очевидно, що це якась, можливо, його помста за Майдан, бо він надто активно включився в цю історію і, напевно, хоче якісь політичні результати з неї отримати. Ми за те, щоб ця справа була розслідувана у відповідності до закону максимально прозоро із максимальним представленням громадськості всіх доказів, які на сьогодні є у слідства", - наголосила заступник керівника фракції "Народний фронт".

Нагадаємо, що народний депутат Сергій Пашинський ("Народний Фронт") звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з проханням про публікацію фрагментів відеодопиту очної ставки.

Раніше, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який буцімто намагався напасти на депутата зі скляною пляшкою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2017 20:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat