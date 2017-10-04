Активність флоту Росії зараз вища, ніж за часів холодної війни, - НАТО
"Ми бачимо діяльність, якої не бачили навіть за часів Радянського Союзу. Це безпрецедентна діяльність", - заявила головнокомандувач силами ВМС НАТО в Європі адмірал Мішель Говард, повідомляє Reuters.
За її словами, Росія явно активізувала свої військово-морські дії в останні роки, хоча розмір її флоту менший, ніж за часів холодної війни.
Говард навела широкий спектр заходів, здійснений Росією - розгортання свого авіаносця "Адмірал Кузнєцов" в Середземному морі, збільшення патрулів в Північній Атлантиці і Арктиці, значні розгортання підводних човнів, в тому числі в Чорному морі.
Нагадаємо, Північноатлантичний альянс оголосив про розширення військової присутності повітряних і морських сил союзників в акваторії Чорного моря.
Раніше, високопоставлений дипломат НАТО заявив, що російські бойові кораблі перевозять винищувачі-бомбардувальники до Сирії.
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