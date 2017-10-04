Активність флоту Росії зараз вища, ніж за часів холодної війни, - НАТО

Росія явно активізувала свої військово-морські дії в останні роки, хоча розмір її флоту менший, ніж за часів холодної війни

Остання активність російського військово-морського флоту в Європі перевищує ту, яка була під час холодної війни.

"Ми бачимо діяльність, якої не бачили навіть за часів Радянського Союзу. Це безпрецедентна діяльність", - заявила головнокомандувач силами ВМС НАТО в Європі адмірал Мішель Говард, повідомляє Reuters.

За її словами, Росія явно активізувала свої військово-морські дії в останні роки, хоча розмір її флоту менший, ніж за часів холодної війни.

Говард навела широкий спектр заходів, здійснений Росією - розгортання свого авіаносця "Адмірал Кузнєцов" в Середземному морі, збільшення патрулів в Північній Атлантиці і Арктиці, значні розгортання підводних човнів, в тому числі в Чорному морі.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс оголосив про розширення військової присутності повітряних і морських сил союзників в акваторії Чорного моря.