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Активи Коломойського залишаються "замороженими"

Наразі апеляційний суд Англії розглядає апеляцію
Майно та активи колишніх акціонерів Приватбанку залишаються заблокованими рішенням суду.
Активи Коломойського залишаються "замороженими" Фото:epravda.com.ua

"У Лондонському суді було прийнято рішення, що Англія не є підходящою юрисдикцією для цього кейса. Ми з цим не згодні і подали апеляцію", - заявив голова правління Приватбанку Петр Крумханзл на прес-конференції.

"Наразі апеляційний суд Англії розглядає апеляцію. Рішення по апеляції має бути протягом першого півріччя 2019 року", - додав він.

За словами голови правління Приватбанку, заморозка активів колишніх власників банку олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова залишилася в силі.

Також, державний Приватбанк закінчив 2018 рік з прибутком у розмірі 11,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

 

 

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22 01 2019 18:19
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