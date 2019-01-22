Активи Коломойського залишаються "замороженими"

Майно та активи колишніх акціонерів Приватбанку залишаються заблокованими рішенням суду.

"У Лондонському суді було прийнято рішення, що Англія не є підходящою юрисдикцією для цього кейса. Ми з цим не згодні і подали апеляцію", - заявив голова правління Приватбанку Петр Крумханзл на прес-конференції.

"Наразі апеляційний суд Англії розглядає апеляцію. Рішення по апеляції має бути протягом першого півріччя 2019 року", - додав він.

За словами голови правління Приватбанку, заморозка активів колишніх власників банку олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова залишилася в силі.

Також, державний Приватбанк закінчив 2018 рік з прибутком у розмірі 11,7 мільярда гривень.