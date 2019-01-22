Активи Коломойського залишаються "замороженими"
"У Лондонському суді було прийнято рішення, що Англія не є підходящою юрисдикцією для цього кейса. Ми з цим не згодні і подали апеляцію", - заявив голова правління Приватбанку Петр Крумханзл на прес-конференції.
"Наразі апеляційний суд Англії розглядає апеляцію. Рішення по апеляції має бути протягом першого півріччя 2019 року", - додав він.
За словами голови правління Приватбанку, заморозка активів колишніх власників банку олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова залишилася в силі.
Також, державний Приватбанк закінчив 2018 рік з прибутком у розмірі 11,7 мільярда гривень.
Нагадаємо, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.
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