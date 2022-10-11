RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Активи росії на суму $20,5 мільярда заморозила Велика Британія

Британський уряд заморозив активи на загальну суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярда доларів), якими володіють підсанкційні російські олігархи та інші фізичні й юридичні особи.
Активи росії на суму $20,5 мільярда заморозила Велика Британія
Про це повідомляє Reuters.
 
За даними Управління щодо здійснення фінансових санкцій, росія випередила Лівію та Іран і стала країною, на яку Британія наклала найбільше санкцій.
 
Заморожені російські активи на 6 мільярдів фунтів стерлінгів перевищують суму усіх інших британських санкційних режимів.
 
"Ми запровадили найсуворіші санкції проти росії, і це підриває їхню військову машину. Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо путіну досягти успіху в цій війні", – сказав представник міністерства фінансів Великої Британії Ендрю Гріффіт.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2022 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Український борщ з присмаком зради. Як і чому іранська томатна паста восени з

Український борщ з присмаком зради. Як і чому іранська томатна паста восени з'явилася на полицях магазинів

Запізніла націоналізація гігантів. Чи почнуть нарешті ховати за кордоном від російських та іранських ракет українську індустрію

Запізніла націоналізація гігантів. Чи почнуть нарешті ховати за кордоном від російських та іранських ракет українську індустрію

Вітренка знов звільнили з Нафтогазу. Скандали та конфлікти, які увійдуть в історію нафтогазової галузі

Вітренка знов звільнили з Нафтогазу. Скандали та конфлікти, які увійдуть в історію нафтогазової галузі

"Зернова угода" діє без росії. москві вказали на її реальне місце на політичній мапі світу

"Зернова угода" діє без росії. москві вказали на її реальне місце на політичній мапі світу

У тіні Дерипаски і Ротшильда. Китайські та російські сліди Богуслаєва і Ярославського

У тіні Дерипаски і Ротшильда. Китайські та російські сліди Богуслаєва і Ярославського

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Як бізнес облаштовується на Заході України. 5 правил для успішної релокації від фахівця

Як бізнес облаштовується на Заході України. 5 правил для успішної релокації від фахівця

Дружба дала тріщину. Німеччина та Польща зіскочили з нафтової голки росії, а Україні малюють великі транспортні перспективи

Дружба дала тріщину. Німеччина та Польща зіскочили з нафтової голки росії, а Україні малюють великі транспортні перспективи

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп'ютеру

Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Батьківщина Guinness

Батьківщина Guinness'а питиме "Оболонь". Це допоможе виробити більше питної води для фронту

З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.