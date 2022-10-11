Активи росії на суму $20,5 мільярда заморозила Велика Британія

Британський уряд заморозив активи на загальну суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярда доларів), якими володіють підсанкційні російські олігархи та інші фізичні й юридичні особи.

Про це повідомляє Reuters. За даними Управління щодо здійснення фінансових санкцій, росія випередила Лівію та Іран і стала країною, на яку Британія наклала найбільше санкцій. Заморожені російські активи на 6 мільярдів фунтів стерлінгів перевищують суму усіх інших британських санкційних режимів. "Ми запровадили найсуворіші санкції проти росії, і це підриває їхню військову машину. Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо путіну досягти успіху в цій війні", – сказав представник міністерства фінансів Великої Британії Ендрю Гріффіт. Нагадаємо, що раніше санкції проти російських олігархів, які сприяють війні з Україною, запровадила Британія

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