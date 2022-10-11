БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБританський уряд заморозив активи на загальну суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярда доларів), якими володіють підсанкційні російські олігархи та інші фізичні й юридичні особи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Активи росії на суму $20,5 мільярда заморозила Велика Британія
Про це повідомляє Reuters.
За даними Управління щодо здійснення фінансових санкцій, росія випередила Лівію та Іран і стала країною, на яку Британія наклала найбільше санкцій.
Заморожені російські активи на 6 мільярдів фунтів стерлінгів перевищують суму усіх інших британських санкційних режимів.
"Ми запровадили найсуворіші санкції проти росії, і це підриває їхню військову машину. Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо путіну досягти успіху в цій війні", – сказав представник міністерства фінансів Великої Британії Ендрю Гріффіт.
Нагадаємо, що раніше санкції проти російських олігархів, які сприяють війні з Україною, запровадила Британія.
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10 11 2022 14:35 МЕДІА
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