"Аль-Ахлі" звільнив Сергія Реброва

Український тренер не зміг виграти зі своєю командою чемпіонат Саудівської Аравії

Керівництво клубу "Аль-Ахлі" (Джидда, Саудівська Аравія) вирішило припинити співпрацю з Сергієм Ребровим.

Про це повідомляє клубний Twitter.

На зміну українцю прийде тренер з Тунісу Фатхі Аль-Жабаль. Під керівництвом українського тренера "Аль-Ахлі" посів друге місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, відставши від "Аль-Хіляль" на одне очко.

У Лізі чемпіонів Азії клуб з Джидди набрав 14 очок і виграв групу. В 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Азії "Аль-Ахлі" зіграє з катарським клубом "Аль-Саддам".

Нагадаємо, Сергій Ребров тренував "Аль-Ахлі" з минулого літа. До цього фахівець в 2014-17 роках очолював київське Динамо, з яким за цей час двічі вигравав чемпіонат і Кубок України.

Нагадаємо, 1 червня Ребров закінчив свою роботу на посаді наставника київського колективу після закінчення терміну контракту. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю.