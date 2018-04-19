"Аль-Ахлі" звільнив Сергія Реброва
Про це повідомляє клубний Twitter.
На зміну українцю прийде тренер з Тунісу Фатхі Аль-Жабаль. Під керівництвом українського тренера "Аль-Ахлі" посів друге місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, відставши від "Аль-Хіляль" на одне очко.
У Лізі чемпіонів Азії клуб з Джидди набрав 14 очок і виграв групу. В 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Азії "Аль-Ахлі" зіграє з катарським клубом "Аль-Саддам".
Нагадаємо, Сергій Ребров тренував "Аль-Ахлі" з минулого літа. До цього фахівець в 2014-17 роках очолював київське Динамо, з яким за цей час двічі вигравав чемпіонат і Кубок України.
Нагадаємо, 1 червня Ребров закінчив свою роботу на посаді наставника київського колективу після закінчення терміну контракту. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю.
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