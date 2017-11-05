Аласанія може відмовитись транслювати ЧС-2018 на UA:Перший

У 2015 році канал "UA: Перший" відмовився від трансляцій матчів молодіжної збірної України на чемпіонаті світу у Новій Зеландії, тому що серед генеральних спонсорів ФІФА був "Газпром"

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія заявив в інтерв'ю "Телекритиці", що відмовиться від трансляції ЧС-2018, якщо збірна України поїде на мундіаль в Росію.

"У питанні трансляції чемпіонату світу-2018 в Росії я буду орієнтуватися на країну. Якщо збірна туди пройде і країна вирішить, що може їхати в РФ і брати участь там, я, як голова каналу, навіть ризикуючи відставкою, скажу: "Ми це показувати не будемо". Я запитував у футбольних великих ієрархів про це, вони кривляться і говорять: "Дай Бог, Україна не потрапить", - заявив Зураб Аласанія в інтерв'ю виданню.

До речі, у 2015 році канал "UA: Перший", яким тоді керував Зураб Аласанія, відмовився від трансляцій матчів молодіжної збірної України на чемпіонаті світу у Новій Зеландії, тому що серед генеральних спонсорів ФІФА був "Газпром".

До складу Національної суспільної телерадіокомпанії входять 24 регіональні телерадіокомпанії, а також телеканали Культура, UA:Крим та UA:Перший.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) має труднощі з пошуком нових спонсорів до Чемпіонату світу 2018 року, який пройде в Росії.

Раніше Міжнародна організація по боротьбі з корупцією Transparency International провела дослідження на тему довіри вболівальників до ФІФА і їх ставлення до проведення ЧС-2018 в Росії. В результаті, 43% опитаних людей по всьому світу виступили проти Росії в якості організатора турніру, 39% – схвалили кандидатуру, 18% – не визначилися.