Албанські студенти перекрили магістраль, протестуючи проти подорожчання освіти
"В албанській столиці Тирані студенти в цей вівторок заблокували головну автомобільну розв'язку після того, як уряд не задовольнив їх вимоги скасувати підвищення вартості навчання", - повідомляє "УкрІнформ".
Вимоги албанських студентів також включають збільшення в 2 рази фінансування університетів, забезпечення кращого представництва студентів, збільшення витрат на дослідження і поліпшення умов у гуртожитках.
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама пропонував обуреним студентам діалог, однак вони відкинули таку можливість, поки їх 8 основних вимог не будуть виконані.
Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну схему вимагання грошей від студентів-іноземців ректором та проректорами одного з вишів Києва.
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