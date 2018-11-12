Албанські студенти перекрили магістраль, протестуючи проти подорожчання освіти

Албанські студенти у вівторок перекрили головну транспортну розв'язку столиці Тирани під час акції протесту проти підвищення вартості навчання.

"В албанській столиці Тирані студенти в цей вівторок заблокували головну автомобільну розв'язку після того, як уряд не задовольнив їх вимоги скасувати підвищення вартості навчання", - повідомляє "УкрІнформ".

Вимоги албанських студентів також включають збільшення в 2 рази фінансування університетів, забезпечення кращого представництва студентів, збільшення витрат на дослідження і поліпшення умов у гуртожитках.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама пропонував обуреним студентам діалог, однак вони відкинули таку можливість, поки їх 8 основних вимог не будуть виконані.

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну схему вимагання грошей від студентів-іноземців ректором та проректорами одного з вишів Києва.