Александровську залишили під домашнім арештом

Суд продовжив домашній арешт для колишнього народного депутата від КПУ Алли Александровської, підозрюваної у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та наданні неправомірної вигоди службовій особі, ще на два місяці.

"Напередодні на судовому засіданні без преси суд продовжив домашній арешт для Алли Александровської ще на два місяці", - зазначив адвокат Олександр Шадрін, повідомляє "Укрінформ".

"Сам факт дозволяє їй більше уваги приділяти своєму здоров'ю. Александровська була на суді", - додав Шадрін.

Нагадаємо, що в будинку Алли Александровської, яка протягом багатьох років очолювала Харківський обком Компартії України, пройшов обшук. Згодом, СБУ її затримало.

Згодом в СБУ повідомили, що екс-депутат КПУ Алла Александровська співпрацює з ФСБ і намагалася підкупити депутатів місцевих рад на підтримку змін до Конституції щодо федералізації.

30 червня суд у Харкові арештував і відправив у СІЗО екс-депутата від КПУ Аллу Александровську на 60 діб.