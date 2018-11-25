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Алеппо обстріляли снарядами з хлором, - ОНОВЛЕНО

Постраждали 107 мирних жителів
Підконтрольне уряду сирійського диктатора Башара Асада місто Алеппо обстріляли реактивними снарядами з отруйними газами.
Алеппо обстріляли снарядами з хлором, - ОНОВЛЕНО Фото: EPA/UPG

"Щонайменше 107 мирних жителів надійшло до лікувальних установ в результаті обстрілу бойовиками житлових кварталів міста Алеппо снарядами, начиненими отруйними речовинами", -  повідомляє державне інформагентство Сирії SАNА з посиланням на медичні джерела в університетському госпіталі і лікарні "Ар-Разі".


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG

За даними видання, в постраждалих спостерігаються симптоми задухи легкого та середнього ступеня, деякі були направлені в відділення інтенсивної терапії.

Шеф поліції міста Алеппо генерал Іссам аш-Шаллі поклав відповідальність за обстріл житлових кварталів Алеппо снарядами з хлором на терористів з угруповання "Джебхат ан-Нусра", інформує Al Mayadeen.

За інформацією російського Центру з примирення ворогуючих сторін, о 21:50 24 листопада терористичними угрупованнями, що перебувають в Ідлібской зоні деескалації, обстріляні північно-західні квартали міста Алеппо, повідомляє "ТАСС".

"Вогонь вели з 120-міліметрових мінометів боєприпасами, імовірно, що містять хлор, з південно-східного напрямку демілітаризованої зони", - йдеться в повідомленні.

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Ця атака стала найбільшою в Алеппо за кількістю жертв за останні два роки, відколи сирійський уряд відбив місто у повстанців, інформує Reuters.

Москва, ключовий союзник Дамаска, звинуватила повстанців у бомбардуванні Алеппо снарядами, наповненими хлором. Росія заявила, що у зв’язку з нападом проведе переговори з Туреччиною, яка підтримує деякі групи повстанців.

Керівництво повстанців заявляє, що вони не володіють хімічною зброєю та звинувачують уряд у Дамаску у спробах провокації. "Кримінальний режим, згідно з російськими інструкціями, намагається звинуватити повстанців у використанні токсичних речовин в Алеппо. Це брехня", - заявив у Twitter представник повстанської групи Харакат Нуреддін аз-Зінкі.

Більшу частину територій Алеппо в грудні 2016 року, після декількох місяців запеклих боїв, захопила сирійська армія за підтримки Росії. Зараз опозиція зберігає контроль над західними і південно-західними передмістями Алеппо і частиною однойменної провінції.

 
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25 11 2018 13:29
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