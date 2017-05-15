"Альфа-Банк" не буде фінансувати джаз-фестиваль у Львові
"Альфа-Банк Україна прийняв пропозицію оргкомітету міжнародного джазового фестивалю Alfa Jazz Fest про проведення ребрендингу. З 2018 року Альфа-Банк Україна не буде титульним спонсором проекту, а фестиваль змінить назву з Alfa Jazz Fest на Leopolis Jazz Fest", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що за сім років підтримки музичний фестиваль досяг міжнародного рівня, "зміцнів і готовий до самостійного життя".
"Зараз ми проходимо період інтеграції Альфа-Банку України та Укрсоцбанку і не знаємо точно, з яким єдиним брендом будемо працювати через кілька років. Яку з назв ми виберемо - Альфа-Банк, Укрсоцбанк або третій варіант - наразі не вирішено. На думку оргкомітету фестивалю, ребрендинг відкриє можливості для реалізації повного потенціалу фестивалю. Ми підтримуємо фестиваль у прагненні стати самостійним, бажаємо успіхів і будемо стежити за його розвитком", - прокоментував генеральний менеджер Альфа-Банку України Іван Свитек.
Нагадаємо, Alfa Jazz Fest - міжнародний джазовий фестиваль. Він проходить у Львові з 2011 року.З 2018 року музичний джазовий фестивалю Alfa Jazz Fest, який щорічно проходить у Львові, змінить назву на Leopolis Jazz Fest.
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