"Альфа-Банк" не буде фінансувати джаз-фестиваль у Львові

З 2018 року музичний джазовий фестивалю Alfa Jazz Fest, який щорічно проходить у Львові, змінить назву на Leopolis Jazz Fest.

"Альфа-Банк Україна прийняв пропозицію оргкомітету міжнародного джазового фестивалю Alfa Jazz Fest про проведення ребрендингу. З 2018 року Альфа-Банк Україна не буде титульним спонсором проекту, а фестиваль змінить назву з Alfa Jazz Fest на Leopolis Jazz Fest", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за сім років підтримки музичний фестиваль досяг міжнародного рівня, "зміцнів і готовий до самостійного життя".

"Зараз ми проходимо період інтеграції Альфа-Банку України та Укрсоцбанку і не знаємо точно, з яким єдиним брендом будемо працювати через кілька років. Яку з назв ми виберемо - Альфа-Банк, Укрсоцбанк або третій варіант - наразі не вирішено. На думку оргкомітету фестивалю, ребрендинг відкриє можливості для реалізації повного потенціалу фестивалю. Ми підтримуємо фестиваль у прагненні стати самостійним, бажаємо успіхів і будемо стежити за його розвитком", - прокоментував генеральний менеджер Альфа-Банку України Іван Свитек.

Нагадаємо, Alfa Jazz Fest - міжнародний джазовий фестиваль. Він проходить у Львові з 2011 року.З 2018 року музичний джазовий фестивалю Alfa Jazz Fest, який щорічно проходить у Львові, змінить назву на Leopolis Jazz Fest.