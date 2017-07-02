AliExpress скасував безкоштовну доставку в Україну

Для Росії безкоштовна доставка залишається, якщо замовлення буде коштувати до 2 доларів

Китайський інтернет-ритейлер AliExpress скасував безкоштовну доставку товарів в Україну та Білорусь.

7-го лютого вступають у силу зміни за результатами розробки нової політики в галузі логістики по відношенню до України, Росії та Білорусі, повідомляє сайт AliExpress.

"Для Росії безкоштовна доставка залишається, якщо замовлення буде коштувати до 2 доларів. Для України та Білорусі тепер безкоштовної доставки не буде взагалі. Вона і раніше не була безкоштовною, але дуже дешевою, вартість якої була така мала, що продавець включав її у вартість товару, і вона була практично не відчутна покупцеві", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спочатку така дешева безтрекова доставка була вигідна як покупцю, так і продавцю.

"Посилки хоч і не відстежувалися, але стабільно приходили. Але ситуація змінилася, коли тисячі посилок стали зникати, не знаходячи своїх власників. Тисячі покупців сперечалися і повертали гроші", - йдеться в повідомленні.

"Нерідко були випадки, коли нечесні покупці, отримавши безтрекову посилку, відкривали і вигравали спори, стверджуючи, що посилку вони не отримали. З кожним місяцем відсоток обману зростав. Тому AliExpress розробив стратегію боротьби з таким явищем", - відзначають у компанії.

"Тепер всі посилки в Україну і Білорусь повинні відслідковуватися, мати трек-номер. А це можливо тільки за рахунок підвищення вимог до умов доставки і відповідно подорожчання", - йдеться в повідомленні компанії.