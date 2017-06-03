Amazon покриє власні склади "сонячними дахами", - ВІДЕО

Це дозволить домогтися зниження операційних витрат і скоротити вартость надання послуг кінцевим споживачам

Компанія Amazon планує до кінця 2017 року покрити дахи 15 своїх складських приміщень в США сонячними панелями сумарною потужністю 41 МВт.

Як повідомляє ITC, до 2020 року Amazon планує довести кількість об'єктів, що працюють на екологічно чистій енергії до 50 штук.

Старший віце-президент Amazon з обслуговування клієнтів Дейв Кларк заявив, що це дозволить домогтися зниження операційних витрат і скоротити вартость надання послуг кінцевим споживачам.

Першими сонячними панелями оснастять склади Amazon в Каліфорнії, Меріленді, Неваді, Делавері та Нью-Джерсі. За оцінками компанії, такі дахи покриватимуть до 80% енергопотреб об'єкта.

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Нагадаємо, що найбільша в світі компанія з продажів товарів та послуг Amazon у 2016 році залучила до роботи 15 тисяч роботів і збільшила штат співробітників на 50%.

2016 рік виявився рекордним для гендиректора Amazon: його статки зросли майже на $20 млрд.