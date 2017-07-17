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Amazon розробляє власний месенджер

Додаток буде захищеним, використовуватиме наскрізне шифрування й працюватиме на різних десктопних та мобільних пристроях
Amazon запускає власний месенджер, в якому, як стверджують розробники, поєднуватимуться усі ті функції, котрих недостає користувачам вже існуючих сервісів
Amazon розробляє власний месенджер Фото: соцемережі

Про це повідомляє AFTV News.

Гігант роздрібної торгівлі почав досліджувати, яких функцій та сервісів бракує користувачам. Таким чином з’явилася ідея створення месенджера Anytime, який даватиме користувачам можливість обмінюватися повідомлення, голосовими дзвінками та відео й водночас здійснювати покупки на Amazon. Також користувачі зможуть створювати GIF-зображення та грати в ігри в цьому додатку.

Очікується, що додаток буде захищеним, використовуватиме наскрізне шифрування й працюватиме на різних десктопних та мобільних пристроях.

Раніше Amazon оголосив про запуск Chime - додатка для здійснення конференц-дзвінків. Також оновлення були проведені для пристроїв, які використовують помічник Alexa. Вони отримали функції голосового керування, за допомогою яких користувачі зможуть керувати дзвінками та надсилати повідомлення.

Компанія Amazon наразі не прокоментувала інформацію щодо запуску власного месенджера.

Перед цим стало відомо, що найбільша в світі компанія з продажів товарів та послуг Amazon у 2016 році залучила до роботи 15 тисяч роботів і збільшила штат співробітників на 50%.

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17 07 2017 22:19
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