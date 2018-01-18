Amazon вкладатиме менше грошей в артхаус і більше - в масове кіно
Останні декілька років Amazon купував артхаусні фільми на кінофестивалі Санденс, які потім збирали хорошу пресу, нагороди і навіть брали участь в "оскарівській гонці", - повідомляє Reuters із посиланням на неназване джерело.
Зараз компанія вирішила змінити тактику і працювати на ширшу аудиторію, щоб усе більше людей купувало підписку на Amazon Prime і стрімінговий сервіс.
Паралельно таке ж рішення прийнято щодо серіалів, які також рухаються до великобюджетних проектів.
Очікується, що Амазон полюватиме за фільмами, що коштують близько 50 млн доларів, тоді як інді-проекти коштують їм 5 млн.
Ройтерс зазначає, що представники Amazon відмовилися коментувати це питання.
За останній час Amazon купив фільми "Патерсон" Джима Джармуша, "Кафе Society" Вуді Аллена, "Чи-Рак" Спайка Лі (який став першим оригінальним фільмом Amazon Studios), а також створив серіали "Сни Філіпа Діка", "Голіаф", "Очевидне", "Моцарт у джунглях", "Криза в шести сценах" Вуді Аллена, "Незрівнянна місіс Мейзел" та інші.
В Україну сервіс прийшов наприкінці 2016 року.
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