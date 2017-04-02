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Amazon вдалося залучити до роботи 15 тисяч роботів і не звільнити жодного співробітника

Навпаки: компанія збільшила штат на 50%
Найбільша в світі компанія з продажів товарів та послуг Amazon у 2016 році залучила до роботи 15 тисяч роботів і збільшила штат співробітників на 50%.
Amazon вдалося залучити до роботи 15 тисяч роботів і не звільнити жодного співробітника Фото: соцемережі

Про це пише The Quartz.

Загалом в компанії працюють 45 тис. роботів, однак вони не здатні повністю замінити людей. Amazon не лише не звільняє співробітників, але й продовжує збільшувати кількість робочих місць. Зараз в компанії працює 341 тис. спеціалістів.

Після придбання в 2012 році стартапу Kiva Amazon почала використовувати роботів. З того часу штат компанії зростає на 30-50% на рік.

Роботи в Amazon рухають шафи з товарами на складах компанії, що значно зменшує ціну доставки товарів для споживачів.

The Quartz висуває припущення, що через зменшення ціни доставки збільшився попит на неї, а тому в компанії з'явилася потреба наймати нових співробітників для складів.

Нагадаємо, 2016 рік виявився рекордним для гендиректора Amazon: його статки зросли майже на $20 млрд.


 

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04 02 2017 23:35
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