Amazon вдалося залучити до роботи 15 тисяч роботів і не звільнити жодного співробітника
Про це пише The Quartz.
Загалом в компанії працюють 45 тис. роботів, однак вони не здатні повністю замінити людей. Amazon не лише не звільняє співробітників, але й продовжує збільшувати кількість робочих місць. Зараз в компанії працює 341 тис. спеціалістів.
Після придбання в 2012 році стартапу Kiva Amazon почала використовувати роботів. З того часу штат компанії зростає на 30-50% на рік.
Роботи в Amazon рухають шафи з товарами на складах компанії, що значно зменшує ціну доставки товарів для споживачів.
The Quartz висуває припущення, що через зменшення ціни доставки збільшився попит на неї, а тому в компанії з'явилася потреба наймати нових співробітників для складів.
Нагадаємо, 2016 рік виявився рекордним для гендиректора Amazon: його статки зросли майже на $20 млрд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- ВІДЕО Google запустила новий месенджер Allo, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує
влажность:
давление:
ветер: