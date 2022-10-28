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Амбасадором UNITED24 став американський астронавт
Фото: ОП
Американський астронавт Скотт Келлі став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
"Американський астронавт Скотт Келлі підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення. Тепер він став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 і розвиватиме напрям "Медична допомога", – заявив глава держави.
Зеленський зазначив, що першим проєктом Келлі стане збір на автівки швидкої допомоги класу С.
Раніше амбасадорами UNITED24 стали, зокрема, Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл, а також боксер Олександр Усик.
Нагадаємо, 5 травня 2022 року Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24, перша складова якої – онлайн-платформа для збору коштів на підтримку держави. Зібрані кошти розподілятимуть за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова України.
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28 10 2022 08:10 МЕДІА
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