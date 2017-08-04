Америка планує створити "гібридний трибунал" щодо військових злочинів в Сирії

Група сенаторів США в п'ятницю, 7 квітня, внесла на розгляд верхньої палати Конгресу США законопроект, згідно з яким у Держдепартаменті повинні будуть розглянути питання створення "гібридного трибуналу" з розслідування "військових злочинів і злочинів проти людяності" в Сирії.

Авторами документа стали члени як Республіканської, так і Демократичної партій, у тому числі лідери комітету Сенату з іноземних справ республіканець Боб Коркер і демократ Бен Кардін, а також республіканець Марко Рубіо.

Згідно з текстом ініціативи, не пізніше 180 днів після набрання законопроектом чинності держсекретар США Рекс Тіллерсон та інші представники його відомства високого рангу повинні будуть розглянути "можливість і доцільність створення потенційних механізмів правосуддя для перехідного періоду в Сирії, у тому числі гібридного трибуналу для розслідування військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, здійснених у Сирії з березня 2011 року". Текст пропозиції опубліковано на сайті комітету Сенату США з міжнародних відносин.

До складу даного тимчасового трибуналу зможуть увійти сирійські та іноземні юристи, "судді та інші професіонали", завданням яких стане "судове переслідування осіб, яких підозрюють у скоєнні описаних в законопроекті злочинів".

Крім того, сенатори пропонують наділити держсекретаря правом надавати підтримку людям і організаціям, які ведуть пошук тих, хто здійснював подібні злодіяння, збирають документи й докази, проводять розслідування та захищають свідків.

Спочатку документ повинні будуть підтримати в комітеті, після чого його передадуть на розгляд у Сенат. Однак для того щоб вирушити на підпис до президента, документ також має схвалити ще Палата представників Конгресу США.

"Термін "гібридний трибунал" означає тимчасовий кримінальний трибунал, який об'єднає юристів, суддів та інших фахівців для переслідування осіб, яких підозрюють у скоєнні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду", - йдеться в законопроекті.

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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.