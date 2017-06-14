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Трамп продовжив санкції проти Білорусі

Обмеження продовжили ще на рік
Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій, введених проти Білорусі Джорджем Бушем-молодшим у 2006 році через порушення білоруською владою прав людини та проведенням виборів, які міжнародна спільнота визнала недемократичними.
Трамп продовжив санкції проти Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: euroradio.fm

Про це йдеться в опублікованому прес-релізі на сайті Білого дому.

Повідомляється, що Трамп продовжив дію указу, оскільки "дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують створювати надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Як сказано у прес-релізі, Трамп прcодовжив дію указу №13405 (від 16 червня 2006 року) ще на один рік.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що поки він не має права відміняти смертну кару, яку, на його думку, скоро застосують країни ЄС.

Відзначимо, що Білорусь єдина країна в Європі, де застосовується смертна кара. У 1996 році питання про скасування смертної кари виносилося на загальнонаціональний референдум. За збереження цього виду покарання тоді проголосували майже 80,5% громадян, які брали участь в референдумі. Наявність смертної кари - основна перешкода для відновлення Білорусії в статусі спецзапрошеного в ПАРЄ.

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